Политическая система США на самом деле является однопартийной. Отказ от нее позволит построить надежные отношения с Россией, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X .

«Однопартийный кольцевой путь необходимо исключить. Долгосрочные мирные отношения с Россией вполне осуществимы. Проблема у нас не в американском народе», — сказал он.

Макгрегор заявил, что в противостоянии между державами виноваты «люди из округа Колумбия», имея в виду высшее руководство. По мнению полковника, среднестатистические американцы не видят смысла в обеспокоенности своей страны украинским кризисом.

Избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу 20 января. Представитель Белого дома предупредил, что республиканец не сможет единолично отменить антироссийские санкции, так как для этого потребуется разрешение конгресса.