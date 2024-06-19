В США назвали цель визита Путина в Северную Корею

Президент РФ Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если США через Украину развяжут третью мировую войну. Такое предположение озвучила экс-сотрудница американской военной разведки Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.

«Президент Байден недавно разрешил ВСУ использовать оружие США для нанесения ударов по российским территориям. Если это произойдет, намеренно или случайно, Россия сможет применить ядерное оружие», — отметила она.

Экс-разведчица выразила уверенность, что Путин решил собрать коалицию стран, готовых дать отпор США и их союзникам, ведь их недальновидная политика по Украине может спровоцировать третью мировую войну. Именно для этой цели Путин организовал турне по Восточной Азии.

Российский лидер пробыл в КНДР впервые за 24 года. Он пробудет в Северной Корее с государственным визитом два дня. У него запланированы переговоры в различных форматах, также Путин пообщается с Ким Чен Ыном в неформальной обстановке.