Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности

Путин и Ким Чен Ын не могли решить, кто сядет первым в Aurus

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын устроили «соревнование» в галантности в аэропорту, когда решали, кто из них первым сядет в лимузин российского лидера. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин прилетел в Северную Корею с госвизитом. В аэропорту его лично встречал Ким Чен Ын, затем они подошли к президентскому лимузину Aurus и оба жестами стали приглашать друг друга сесть в автомобиль.

Свои жесты лидеры повторили несколько раз, в итоге Путин сел первым. После этого Ким Чен Ын с улыбкой обошел автомобиль и сел рядом с ним. Аэропорт Пхеньяна президент России и лидер КНДР покинули вместе.

Президент России пробудет в КНДР два дня. В среду, 19 июня, он проведет переговоры в различных форматах, также у него запланировано неформальное общение с Ким Чен Ыном.

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