В США назвали страну, от которой исходит критическая угроза
В Пентагоне оценили шпионскую угрозу от Израиля как критическую
США расценили нынешний уровень шпионской угрозы со стороны спецслужб Израиля как критический. Об этом сообщил телеканал NBC News.
По информации источника, Пентагон обеспокоен усилением разведывательной активности страны в отношении американских чиновников. При этом в посольстве Израиля информацию не подтвердили.
«Любые утверждения о слежке за США либо имеют политическую мотивацию, либо являются дезинформацией. Наши усилия в разведке направлены не против союзников, а врагов», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.
Президент США Дональд Трамп ранее в личной беседе грубо обругал израильского коллегу Биньямина Нетаньяху после нового удара ЦАХАЛ по Ливану. Трамп напомнил собеседнику, что именно он спас его от тюрьмы, и намекнул на поддержку во время разбирательства по обвинению в коррупции.