В США назвали страну, от которой исходит критическая угроза

В Пентагоне оценили шпионскую угрозу от Израиля как критическую

США расценили нынешний уровень шпионской угрозы со стороны спецслужб Израиля как критический. Об этом сообщил телеканал NBC News .

По информации источника, Пентагон обеспокоен усилением разведывательной активности страны в отношении американских чиновников. При этом в посольстве Израиля информацию не подтвердили.

«Любые утверждения о слежке за США либо имеют политическую мотивацию, либо являются дезинформацией. Наши усилия в разведке направлены не против союзников, а врагов», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Президент США Дональд Трамп ранее в личной беседе грубо обругал израильского коллегу Биньямина Нетаньяху после нового удара ЦАХАЛ по Ливану. Трамп напомнил собеседнику, что именно он спас его от тюрьмы, и намекнул на поддержку во время разбирательства по обвинению в коррупции.