В США назвали стоимость торпеды, потопившей иранский фрегат
Fox News: торпеда, потопившая иранский фрегат, стоит 4,2 миллиона долларов
Флагманский фрегат ВМС Ирана IRIS Dena потопили одной американской торпедой стоимостью 4,2 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Удар нанесла подводная лодка ВМС США, применив тяжелую торпеду Mark 48 Advanced Capability (ADCAP). Боеприпас оснащен боевой частью массой почти 300 килограммов и действует по особому принципу: он подрывается под корпусом корабля, а не при прямом попадании. Взрыв под днищем образует мощный паровой пузырь, который резко поднимает кормовую часть и фактически ломает корпус пополам, что приводит к быстрому затоплению.
Атака произошла 4 марта у берегов Шри-Ланки. На борту фрегата находились около 130 моряков. После крушения корабля военно-морские силы островного государства провели спасательную операцию. Удалось вытащить из воды 32 членов экипажа — все они граждане Ирана. Моряков госпитализировали. Также извлекли 87 тел погибших, судьба остальных пока неизвестна.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран отомстит за уничтожение фрегата.