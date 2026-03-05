В США назвали стоимость торпеды, потопившей иранский фрегат

Флагманский фрегат ВМС Ирана IRIS Dena потопили одной американской торпедой стоимостью 4,2 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Удар нанесла подводная лодка ВМС США, применив тяжелую торпеду Mark 48 Advanced Capability (ADCAP). Боеприпас оснащен боевой частью массой почти 300 килограммов и действует по особому принципу: он подрывается под корпусом корабля, а не при прямом попадании. Взрыв под днищем образует мощный паровой пузырь, который резко поднимает кормовую часть и фактически ломает корпус пополам, что приводит к быстрому затоплению.

Атака произошла 4 марта у берегов Шри-Ланки. На борту фрегата находились около 130 моряков. После крушения корабля военно-морские силы островного государства провели спасательную операцию. Удалось вытащить из воды 32 членов экипажа — все они граждане Ирана. Моряков госпитализировали. Также извлекли 87 тел погибших, судьба остальных пока неизвестна.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран отомстит за уничтожение фрегата.