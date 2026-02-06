В США назвали следующего гегемона Европы

Германия стремительно наращивает военную мощь и может занять место нового военного лидера Европы, сообщил американский журнал Foreign Affairs . По данным издания, в 2025 году Берлин стал крупнейшим оборонным спонсором на континенте, а его военный бюджет вышел на четвертое место в мире.

Уже к 2029 году расходы на оборону могут вырасти до 189 миллиардов долларов — это почти втрое больше, чем в 2022-м. При нынешнем курсе, к 2030 году Германия способна превратиться в военную державу глобального масштаба.

Авторы публикации подчеркнули, что без встраивания растущего немецкого потенциала в общеевропейские оборонные механизмы ЕС рискует столкнуться с разобщенностью, внутренней конкуренцией и ослаблением позиций на фоне давления со стороны России и Китая. Выход — в более тесной военной кооперации Берлина с партнерами по Европе.

РИА «Новости» со ссылкой на материалы ФСБ ранее писало, что Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет «Сапсан».