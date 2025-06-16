В США назвали скрытые цели операции Израиля против Ирана

Израильские военные готовили операцию «Нация львов» на протяжении нескольких месяцев и поставили перед собой цель полностью ликвидировать руководство Ирана. Об этом говорится в статье Bloomberg под заголовком «Лидерам Ирана грозит расплата, поскольку израильские удары усилились».

Источники агентства заявили, что израильские военные на протяжении нескольких месяцев рассматривали различные сценарии, к которым приведут воздушные атаки.

Одной из целей стало раскачивание общественно-политической обстановки и провокация беспорядков, которые могли свергнуть власть аятолл.

Косвенно это подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который после первых ударов обратился к жителям Ирана с заявлением, что удары направлены не против мирных жителей, а против угнетающего их режима.

В понедельник, 16 июня, армия обороны Израиля объявила о завершении первой фазы операции. В ЦАХАЛ заявили, что за четыре дня воздушных атак удалось ликвидировать высокопоставленных иранских военных и повредить объекты ядерной инфраструктуры.

Формальным поводом для проведения атак стало заявление израильской разведки, что Иран близок к получению ядерного оружия. Власти страны опровергали эти обвинения.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур заявил что за четыре дня воздушных атак в стране погибли 224 человека, большая часть из которых — гражданские лица. Он подчеркнул, что медицинская помощь понадобилась 1500 пострадавшим.