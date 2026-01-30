TAC: США не следовало связывать договор по СНВ с конфликтом на Украине

США не следовало связывать возможный договор о стратегических наступательных вооружениях с Россией с ходом конфликта на Украине. Об этом написал журнал The American Conservative .

Авторы издания предположили, что отдельные советники президента США Дональда Трампа могли отговаривать его от подписания соглашения с Россией из-за ситуации на Украине. Такой подход назвали ошибкой и подчеркнули, что стратегическая стабильность отношений с Россией, которая обладает крупнейшим ядерным арсеналом, оставалась важным элементом национальной безопасности Соединенных Штатов.

Обозреватели также заявили, что сохранение существующего ядерного равновесия между странами могло бы принести США значительную выгоду в сфере безопасности и экономики. По оценке авторов, подписание такого договора в полной мере соответствует лозунгу Трампа «Америка превыше всего».

Ранее журналисты напомнили, что, если договор прекратит действие, впервые за 50 с лишним лет ядерные арсеналы России и США окажутся без договорных ограничений.