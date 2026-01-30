Трамп оказался перед ключевым выбором в диалоге с Россией

На следующей неделе между США и Россией истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Глава Белого дома Дональд Трамп оказался перед ключевым выбором, соглашаться ли ему на новую сделку, сообщила газета The Wall Street Journal .

Журналисты напомнили, что, если договор прекратит действие, впервые за 50 с лишним лет ядерные арсеналы России и США окажутся без договорных ограничений.

Авторы материала напомнили, что Россия предлагала сохранить количественные лимиты в ядерных боеголовках на год, а также ограничения на стратегические бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты.

«Решение полностью зависит от Дональда Трампа и будет иметь для глобальной ядерной безопасности долгосрочные последствия», — констатировали они.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал ядерное оружие лучшей гарантией безопасности.