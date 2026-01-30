Трамп оказался перед ключевым выбором в диалоге с Россией
WSJ: Трампу предстоит принять решение по ядерному договору с Россией
На следующей неделе между США и Россией истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Глава Белого дома Дональд Трамп оказался перед ключевым выбором, соглашаться ли ему на новую сделку, сообщила газета The Wall Street Journal.
Журналисты напомнили, что, если договор прекратит действие, впервые за 50 с лишним лет ядерные арсеналы России и США окажутся без договорных ограничений.
Авторы материала напомнили, что Россия предлагала сохранить количественные лимиты в ядерных боеголовках на год, а также ограничения на стратегические бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты.
«Решение полностью зависит от Дональда Трампа и будет иметь для глобальной ядерной безопасности долгосрочные последствия», — констатировали они.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал ядерное оружие лучшей гарантией безопасности.