В США назвали недопустимыми удары ВСУ вглубь России

США настроены против ударов Вооруженных сил Украины вглубь России, хотя эту тему с премьер-министром Великобритании Киром Стармером собрался обсуждать президент Джо Байден. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», — привел его слова телеканал CNN.
Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что администрация Белого дома может пересмотреть свою позицию насчет ударов ВСУ американским оружием по российской территории.