В США назвали недопустимыми удары ВСУ вглубь России

США настроены против ударов Вооруженных сил Украины вглубь России, хотя эту тему с премьер-министром Великобритании Киром Стармером собрался обсуждать президент Джо Байден. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби .

«Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», — привел его слова телеканал CNN.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что администрация Белого дома может пересмотреть свою позицию насчет ударов ВСУ американским оружием по российской территории.

Позже стало известно, что президент США на встрече с премьер-министром Великобритании обсудит вопрос снятия ограничений для ВСУ по использованию дальнобойного оружия против России.