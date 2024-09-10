В США назвали нависшую над страной «огромную проблему»

США столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья. Об этом американский министр финансов Джанет Йеллен заявила в беседе с Bloomberg.

«Жилье — это огромная проблема, доступное жилье во многих частях страны является критически важным приоритетом», — сказала она.

По мнению главы Минфина, американские власти должны использовать все имеющиеся инструменты для решения этого вопроса. Например, конгресс США должен принять меры по обеспечению дополнительного строительства доступного жилья.

По данным издания, расходы, связанные с жильем в США, во втором квартале текущего года составили 35,1% от средней заработной платы. В результате, доступность жилья в стране опустилась до самого низкого с 2007 года уровня.

Больше всего доступность жилья снизилась в округах Ориндж и Аламеда в Калифорнии, а также в округах Бруклин и Нассау в Нью-Йорке.

По данным The Guardian, через 20 лет Калифорния и Флорида частично перестанут быть пригодными для жизни.