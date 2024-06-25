Guardian: часть Калифорнии и Флориды будут непригодны для жизни через 20 лет

Калифорния и Флорида частично перестанут быть пригодными для жизни уже через 20 лет. О этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на The Guardian.

Изменения климата могут привести к тому, что к середине века определенные районы США, включая участки Калифорнии и Флориды, окажутся неподходящими для жизни из-за регулярных затоплений.

По данным исследования, рост уровня моря, спровоцированный изменением климата, может серьезно повлиять на жизнь американцев. К 2050 году ожидается, что множество жилых домов, учебных заведений и государственных строений будут регулярно страдать из-за наводнений.

Таким образом примерно 1100 жизненно важных объектов инфраструктуры в прибрежных зонах США будут подвергаться ежемесячному риску подтопления к 2050 году. В настоящее время в этих районах проживает около трех миллионов человек.