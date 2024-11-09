В США назвали крах правительства в Германии хорошей новостью

Распад правящей коалиции в Берлине назвали благом для Германии, так как страна сможет лучше подготовиться к президентскому сроку в США Дональда Трампа. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy .

Издание отметило, что трехпартийная коалиция, состоящая из социал-демократов, свободных демократов и «Зеленых», под началом канцлера ФРГ Олафа Шольца «погрязла в коллапсе».

«Кажется, что это произошло в ужасный момент после переизбрания Трампа. <…> Но на деле кризис в Берлине может оказаться хорошей новостью», — сказано в материале.

Распад коалиции Шольца, показавшей себя совершенно неэффективной, посчитали благом для Германии. Издание отметило, что партии-участницы блока не могли сойтись во мнениях по таким вопросам, как отношения с Китаем или поддержке Украины, проведению политических и экономических реформ в своей стране.

Авторы материала подчеркнули, что в эпоху Трампа нет места неэффективному и нерешительному правительству в Берлине.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Шольца глупцом из-за правительственного кризиса, на что последний ответил, что мнение бизнесмена не равно позиции всего государства.