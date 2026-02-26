Затягивание противостояния с Россией сохраняет политическое существование президента Украины Владимира Зеленского и его команды, а мир несет для них гибель. Об этом заявил американский военный эксперт Андрей Мартьянов в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале .

По его словам, пока украинский лидер у власти — он истребляет украинских мужчин.

«Однако <…> продолжение войны для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них все кончено», — сказал эксперт.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины ввели военное положение, на следующие сутки Зеленский утвердил своим указом всеобщую мобилизацию. В связи с этим мужчин перестали выпускать за границу. За попытку уклониться от призыва в условиях мобилизации закон предусматривает тюремный срок до пяти лет.

Со временем мобилизация на Украине стала насильственной. По словам ирландского журналиста Чей Боуза, в стране начались расправы и убийства.