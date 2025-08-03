В США назвали «катастрофическим» разговор Трампа с президентом Швейцарии

Президент США Дональд Трамп провел «катастрофический» телефонный разговор со швейцарской коллегой Карин Келлер-Зуттер. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

В Берне рассчитывали добиться от Вашингтона минимальной базовой таможенной пошлины в 10%, но в итоге получили одну из самых высоких в мире — 39%. До этого в США объявили об уточнении размера пошлин в отношении десятков стран.

Трамп в получасовой беседе с Келлер-Зуттер обвинил власти Швейцарии, что они «крадут деньги» у Вашингтона. Берн изъявил готовность инвестировать в Америку 150 миллиардов долларов (более 12 триллионов рублей), но его волновало только то, что торговый дефицит со Швейцарией составил 39 миллиардов долларов в год (более трех триллионов рублей).

«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% — недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США», — говорится в материале.

По данным издания, Келлер-Заттер на это заявление ничего не смогла ответить.

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