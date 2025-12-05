В США настояли, чтобы ЕС не использовал российские активы

США оказывают давление на ряд государств ЕС, чтобы помешать планам использования замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Об этом сообщили европейские дипломаты агентству Bloomberg .

«США оказали влияние на несколько стран ЕС в стремлении заблокировать планы ЕС использовать замороженные <…> активы для обеспечения <…> кредита Украине», — заявили собеседники журналистов.

Чиновники из США обратили внимание европейских коллег на то, что эти средства нужны для обеспечения мирного урегулирования на Украине, их не должны тратить на затягивание конфликта.

Ранее парламент Бельгии встретил аплодисментами слова премьер-министра Барта де Вевера о возможных способах использования российских активов, замороженных в депозитарии Euroclear. Аудитория стала громко хлопать после слов о том, что страна твердо поддерживает Украину и делает все возможное для помощи.