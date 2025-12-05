Парламент Бельгии встретил аплодисментами слова премьера про российские активы

Заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о вероятных способах использования российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, встретили с четырехкратными аплодисментами. Запись с выступления премьер опубликовал в соцсети Х .

По его словам, Бельгия не выдвигает необоснованных требований.

«Мы также конструктивны в отношении основ этого вопроса, указывая альтернативные способы финансирования Украины. Несомненно, наша страна твердо поддерживает Украину и хочет делать все возможное для ее поддержки», — сказал Вевер.

После этих слов аудитория стала громко хлопать. Несмотря на это, премьер предупредил, что использование замороженных российских активов может обернуться негативным исходом для Европы и самой Бельгии. Политик обозначил три обязательных условия для рассмотрения такой меры.

Первое — коллективное распределение всех рисков, потому что «Бельгия никогда не примет несение рисков такой операции самостоятельно».

Второе — гарантии ликвидности и защиты от убытков. Euroclear должен иметь резервы на случай, если организации придется возмещать ущерб от ответных мер России или возвращать средства Центробанку РФ.

Третье — справедливое распределение расходов. Средства должны привлекаться пропорционально и в равной степени от всех вовлеченных европейских учреждений, а в идеале — также и от структур за пределами Европы.