В США нашли живой женщину, исчезнувшую в 2001 году

Жительницу Вирджинии, пропавшую в конце 2001 года, нашли живой в Северной Каролине. Об этом сообщило издание The Independent .

В тот день женщина отправилась за рождественскими подарками — и больше ее никто не видел, хотя найти пытались и местные правоохранительные органы, и ФБР. Позже ее средняя дочь вспоминала, как мать поцеловала их на прощание и ушла из дома.

«Я хочу выбежать на улицу и кричать: она жива, она жива!» — поделилась радостью двоюродная сестра женщины.

Она задается вопросом, что заставило ее родственницу так поступить. Дети найденной женщины подчеркивают, что их отец ни в чем не виноват, и это подтвердил суд. При этом они говорят, что не знают, будут ли возобновлять общение с матерью.

Ранее в Астраханской области нашли живой и здоровой чиновницу, которая 13 лет назад инсценировала смерть, чтобы не сидеть в тюрьме за финансовые махинации.