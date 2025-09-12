В США нашли связь между смертью детей и вакцинацией от ковида

WP: чиновники заподозрили связь смерти 25 детей в США с вакцинацией от ковида

Американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) изучает данные о смерти 25 детей, которые скончались после вакцинации от короновируса. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Представители здравоохранения намерены проверить связь между смертями детей и антиковидными мерами, чтобы в последующем ужесточить правила вакцинации.

Чиновники, назначенные во время президентства Дональда Трампа, планируют представить статистику детской смертности после вакцинации от VAERS. Они обеспокоены тем, что VAERS может предоставить непроверенные данные, полученные от любого, кто узнал о смерти после прививки, включая медработников или людей, прочитавших о подобных случаях в соцсетях.

Ученые в свою очередь утверждают, что вакцины от коронавируса прошли серьезную проверку, поэтому ограничивать их использование в Соединенных Штатах не нужно.

Ранее в США разрешили использовать новую вакцину против COVID-19. Ее могут применять люди в возрасте ОТ 65 лет и старше.