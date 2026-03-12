В США нашли пропавшую шесть лет назад девочку

В США нашли 11-летнюю Карен Рохас, которая пропала в возрасте пяти лет в 2020 году в Калифорнии. Девочку обнаружили более чем в четырех тысячах километров от дома — в школе Северной Каролины, где она училась под вымышленным именем, сообщил LADBible .

Карен исчезла 2 июня 2020 года в городе Дуарте. Перед этим Департамент по делам детей и семьи проводил проверку условий ее жизни. Следователи полагают, что мать девочки прервала контакт с ведомством и увезла ребенка. Долгие годы ее следов не было.

В марте 2026 года детективы получили наводку, что девочка может находиться в округе Вашингтон в Северной Каролине. Полиция нашла ее в местной школе — она училась под чужим именем.

Ребенка взяли под защиту, подробности не раскрывают из-за возраста и продолжающегося расследования.

