В США напали на дом вице-президента Джей Ди Вэнса

«Один человек находится под стражей, и ведется расследование после инцидента в резиденции вице-президента Дж. Д. Вэнса в Огайо», — отметил источник в федеральных правоохранительных органах.

В момент происшествия вице-президента и его семьи дома не было. Полиция задержала одного подозреваемого и взяла его под стражу. Ведется расследование. По данным источника CNN в правоохранительных органах, задержанный не входил в дом вице-президента.

Местные СМИ добавили, что около полуночи агенты Секретной службы увидели человека, который бегал вокруг дома Вэнса в районе Ист-Уоллнат-Хиллс, и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место полицейские зафиксировали повреждения окон.

Ранее стало известно, что Джей Ди Вэнс не вошел в состав американской переговорной группы по Украине. Президент США Дональд Трамп не назвал его имя в списке, когда его спросили, кто именно войдет в рабочую группу США по украинскому регулированию.