В США начался частичный шатдаун

В ночь на 31 января федеральное правительство США частично приостановило работу в связи с отсутствием финансирования. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Шатдаун стал результатом отказа сенаторов от Демократической партии проголосовать за законопроект, разрешающий увеличение расходов Министерства внутренней безопасности после убийств в Миннесоте.

В пятницу, 30 января, конгресс США не успел согласовать бюджет до истечения установленного срока. Это создает угрозу остановки работы ряда федеральных ведомств, отметили журналисты.

Финансирование правительства должна одобрить нижняя палата конгресса, которая начнет работу 2 февраля.

Триггером кризиса в Миннеаполисе стала гибель медбрата отделения интенсивной терапии Алекса Претти, которого застрелили федеральные агенты в Миннесоте. До этого они убили Рене Гуд в ее собственном автомобиле.