Мощная военная группировка в Карибском море: Трамп готовит удар по Венесуэле?

Соединенные Штаты разворачивают мощную военную группировку в Карибском море, прикрываясь борьбой с наркокартелями. Официально это операция против наркотрафика, якобы связанного с властями Венесуэлы, но масштабы сил явно намекают на нечто большее. Демонстрация силы может перерасти в прямую эскалацию конфликта с Боливарианской Республикой и ее Вооруженными силами. Что происходит на самом деле и во что может вылиться, разбирался 360.ru.

Ситуация в Карибском море В составе морской группировки США — эсминцы класса «Арли Берк», ракетный крейсер USS Lake Erie, корабль прибрежной зоны Minneapolis-St. Paul и атомная подлодка USS Newport News. К ним добавляется амфибийная группа Iwo Jima с десантными кораблями USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale, на борту которых 4500 морпехов 22-го экспедиционного корпуса. Авиация представлена штурмовиками AV-8B Harrier II, вертолетами AH-1Z, UH-1N, CH-53 и конвертопланами MV-22B Osprey. Разведку и удары обеспечивают самолеты P-8A Poseidon, дроны RQ-4B и MQ-9 Reaper, вооруженные ракетами AGM-114 Hellfire и бомбами GBU-12 Paveway II. Базируются силы на бывшей базе Рузвельт-Роудс с десятью F-35B Lightning II и в аэропорту Рафаэля Эрнандеса, где стоят как минимум шесть MQ-9 Reaper. Плюс, по данным СМИ, в регионе действует спецназ и, возможно, даже элитный JSOC. Это все только ради наркотиков? Скорее подготовка к чему-то крупному.

Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox & Friends открыто назвал это «демонстрацией военной мощи». Он упомянул недавний удар по лодке, якобы принадлежавшей венесуэльской ОПГ «Трен де Арагуа», которую Трамп объявил террористической организацией. В результате атаки в международных водах погибли 11 человек. «Мы точно знали, кто был в той лодке и что они везли. Это были наркотеррористы, пытавшиеся отравить нашу страну», — заявил Хегсет. И добавил, что такие удары — лишь начало, а всех, кто занимается наркотрафиком, ждет аналогичная судьба. При этом министр обороны упомянул операции против хуситов в Йемене и «Полуночный молот» в Иране, где США наносили удары по суверенным территориям. Это прямой намек: Вашингтон не уважает границы других государств и готов бить по любым целям, если сочтет нужным.

Фото: Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет. Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Состав группировки явно избыточен для борьбы с лодками наркоторговцев. Три эсминца, крейсер с ракетами большой дальности и атомная подлодка — арсенал для обезглавливающего удара. Возможно, по самому Николасу Мадуро, которого США уже объявили «наркоторговцем» с наградой в 50 миллионов долларов за его голову. Все это напоминает прошлые попытки Трампа сменить власть в Венесуэле, которые провалились в том числе благодаря поддержке России. Теперь, похоже, идет второй заход. И он может сопровождаться новыми попытками госпереворота в Каракасе.

Фото: Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Meng Yifei/XinHua / www.globallookpress.com

Послание для Мадуро Тем не менее борьба с наркокартелями — самодостаточная и жизненно важная задача для администрации Трампа. Для США, особенно для южных штатов — Флориды, Калифорнии и других, граничащих с Мексикой, картели представляют экзистенциальную угрозу для государства и гражданского общества, рассказал 360.ru политолог Владимир Киреев. — Как это отражается на борьбе в Карибском море? — Она носит не имитационный, а вполне самоценный и самостоятельный характер. Это задача, которую американское руководство воспринимает очень серьезно. — Какова роль США в Латинской Америке в этом контексте? — Американское руководство на протяжении всего XX века и в XXI веке стремилось сохранить контроль над Латинской Америкой, не допустить прихода к власти левых режимов. Однако следует отметить, что силы, находящиеся сегодня в прибрежных водах у Венесуэлы, недостаточны для полноценного воздействия. Они скорее служат сигналом — своего рода посланием для Мадуро.

Фото: Petty Officer 2nd Class Brenton /Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Какой именно посыл несут эти действия? — Смысл в том, чтобы Мадуро пошел навстречу оппозиции и США. Тогда оппозиция могла бы активизировать ситуацию и способствовать уходу президента Венесуэлы от власти. — Как отреагировал Мадуро? — Мадуро дал двойной ответ. С одной стороны, провел мобилизацию армии у границ и побережья, перебросил значительные военные контингенты и укрепил Вооруженные силы. С другой — заявил, что готов договариваться с администрацией Дональда Трампа, отверг обвинения в связях с наркокартелями и выразил готовность бороться совместно с США против этих группировок. — Возможна ли эскалация конфликта? — Вопрос открытый. Эскалация возможна, но не слишком вероятна. Военные силы США в прибрежных водах недостаточны для серьезных операций. С другой стороны, сигнал Мадуро может привести к неожиданно успешному диалогу. Вопреки идеологическим разногласиям между венесуэльским руководством и Штатами могут появиться точки соприкосновения, интересные обеим сторонам для сотрудничества по ряду вопросов.

Фото: Roman Camacho/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Подготовка к грабежу Венесуэлы Возможно, Соединенные Штаты сразу и не решатся на полномасштабную агрессию против Венесуэлы. Слишком велики для них риски, да и необходимости такой нет. Но тут важно: сразу не решатся. Однако в будущем возможно все. Венесуэла — самый лакомый кусок для США в плане природных ресурсов, подчеркнул в разговоре с 360.ru политолог, историк Владимир Ружанский.

Поэтому от попыток подчинить себе эту страну американцы, будь то Трамп или другой политик во главе страны, не откажутся. Скорее всего, Штаты будут наращивать свое давление на Венесуэлу — постепенно. Для этого у США есть все — от флота до пятой колонны внутри Боливарианской республики. Начнут с отстрела рыбацких лодок (уже начали), под видом борьбы с наркотрафиком, а продолжат ракетно-бомбовыми ударами по армейским базам и правительственным зданиям. Такой вариант вполне вписывается в стратегию НАТО. Владимир Ружанский

Целью при этом станет ослабление армии и действующей власти в стране, добавил политолог. Под ракетные удары будет легче раскачать ситуацию внутри республики, активизировать противников Мадуро. Создать столь любимый американскими глобалистами «управляемый хаос». Проще говоря, спровоцировать в Венесуэле гражданскую войну и грабить ее по сирийскому сценарию, когда из зон, контролируемых антиправительственными силами, фактически контрабандой выкачивается и вывозится нефть. Еще одна причина, по которой США будут постепенно повышать градус эскалации — им нужно удостовериться, что Россия, Иран и Китай не вмешаются в события. Если Россия, Китай и Иран, а заодно КНДР, выступят в защиту Венесуэлы единым фронтом, это станет наихудшим сценарием для США.

Фото: Президент Венсуэлы Николас Мадуро и Владимир Путин. President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Мадуро напрасно запросил переговоры с США. Этим он только поощряет агрессора, демонстрируя слабость. Уго Чавес был воином и на такое унижение никогда бы не пошел. Лучше бы Мадуро запросил помощи у своих ближайших союзников: России, КНР, ИРИ, Бразилии, в конце концов. Думаю, эти державы ему не откажут», — заключил Ружанский. В любом случае Вашингтон явно недооценивает решимость стран — союзников Каракаса, в первую очередь России и Китая, которые не позволят разыграть на латиноамериканской земле очередной сценарий «управляемого хаоса».