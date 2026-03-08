В США начали обсуждать захват критически важного острова Ирана

США и Израиль обсуждают возможный захват иранского острова Харк. Об этом сообщил Axios со ссылкой на представителей американской администрации.

Остров расположен в Персидском заливе и считается ключевым элементом нефтяной инфраструктуры Ирана. Там находятся крупные нефтехранилища с плавающими крышами, а через терминал проходит около 90% экспорта иранского сырья.

По данным издания, власти также изучают возможность отправки в Иран групп спецназа для «обеспечения безопасности» запасов обогащенного урана.

Президент США Дональд Трамп допускал вариант наземной операции. При этом в интервью от 5 марта американский лидер назвал возможную наземную операцию «пустой тратой времени», отметив, что, по его мнению, иранскую армию уже практически уничтожили.