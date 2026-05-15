В США началась продажи «золотых» смартфонов Дональда Трампа

Компания Trump Mobile начала поставки смартфонов T1 с золотистым корпусом. Первые покупатели должны получить устройства уже до конца недели, сообщила газета USA Today . Позже информацию подтвердил и сам производитель .

Проект вызвал споры из-за заявлений компании об «американском происхождении» гаджета. T1 может быть переработанной версией одного из бюджетных Android-смартфонов китайского производства. Позже Trump Mobile стала осторожнее формулировать заявления, делая акцент на «американском дизайне».

Финальная версия T1 получила золотистый корпус, AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор на 5000 мА·ч и тройную камеру. Смартфон работает на Android 15, оснащен процессором Snapdragon седьмой серии и встроенной памятью на 512 гигабайт. В компании также заявили, что первая партия устройств собрана в США, а финальная сборка проходит в Майами.

Кроме смартфона, Trump Mobile предлагает собственный мобильный тариф The 47 Plan стоимостью 47,45 доллара в месяц с безлимитной связью и дополнительными сервисами.

Смартфон анонсировали еще в июне 2025 года после запуска мобильного оператора от Trump Organization. Стоимость устройства составляет 499 долларов.