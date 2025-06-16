Сыновья Трампа представили сервис сотовой связи T1 Mobile
Сыновья американского президента Эрик и Дональд Трамп — младший вместе с командой Trump Mobile анонсировали запуск сети T1 Mobile, а также золотой смартфон T1 Phone. Об этом сообщила пресс-служба The Trump Organization.
В анонсе отметили, что сервис ориентирована на самых трудолюбивых граждан Соединенных Штатов. Клиентам пообещали всеамериканское обслуживание.
В The Trump Organization также отметили комфортную ценовую политику сети. T1 Mobile с флагманским тарифом The 47 Plan будет стоить 47,45 доллара в месяц (3730 рублей).
В эту сумму войдут безлимитные звонки, поддержка 5G, круглосуточная помощь на дорогах через сервис Drive America, а также бесплатные международные звонки.
Также братья Трамп представили золотой телефон T1 Phone, который выпустят в августе 2025 года.
Ранее стало известно, как живет младший сын американского лидера Бэррон. Младшего Трампа уже называют любимцем женщин.