Сыновья Трампа представили сервис сотовой связи T1 Mobile

Сыновья американского президента Эрик и Дональд Трамп — младший вместе с командой Trump Mobile анонсировали запуск сети T1 Mobile, а также золотой смартфон T1 Phone. Об этом сообщила пресс-служба The Trump Organization.

В анонсе отметили, что сервис ориентирована на самых трудолюбивых граждан Соединенных Штатов. Клиентам пообещали всеамериканское обслуживание.

В The Trump Organization также отметили комфортную ценовую политику сети. T1 Mobile с флагманским тарифом The 47 Plan будет стоить 47,45 доллара в месяц (3730 рублей).

В эту сумму войдут безлимитные звонки, поддержка 5G, круглосуточная помощь на дорогах через сервис Drive America, а также бесплатные международные звонки.

Также братья Трамп представили золотой телефон T1 Phone, который выпустят в августе 2025 года.

Ранее стало известно, как живет младший сын американского лидера Бэррон. Младшего Трампа уже называют любимцем женщин.