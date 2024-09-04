Кремль: в США идет охота на ведьм и запугивание инакомыслящих

В Соединенных Штатах идет гонение на инакомыслящих. Неугодных физически преследуют, запугивают и пытаются прочистить им мозги. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Это охота на ведьм. Соединенные Штаты во времена макартизма уже переживали такой черный период своей истории — погони за инакомыслищами, когда их бросали в тюрьмы, пытали и так далее. <…> Это есть и сейчас», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Сейчас все происходит еще более красочно и изощренно с учетом технологического прогресса. Песков добавил, что может только посочувствовать тем, кто подвергся такому давлению.

Ранее Песков отмечал, что власти США не скрывают вражеский настрой к России. Отношения между странами ухудшались постепенно из-за того, что американцы на протяжении нескольких десятилетий «наступали на российские интересы» и оказывали сильное давление.

Многие страны Европы недружелюбно относятся к России также по указке Штатов, заметил пресс-секретарь. В Кремле пообещали эффективный ответ Западу.