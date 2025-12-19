В США на пляж выбросило кроссовку с останками медвежьей лапы внутри

На пляж в американском штате Вашингтон выбросило женскую кроссовку с останками. Экспертиза показала, что они принадлежали медведю, сообщило издание People .

«Офис коронера округа Клаллам подтвердил изданию, что останки, найденные внутри белой кроссовки, выброшенной на берег пляжа Порт-Уильямс в Секиме, штат Вашингтон, 9 декабря, принадлежали не человеку, а медведю», — говорится в статье.

Правоохранители пока не смогли объяснить, как в обуви оказались останки медвежьей лапы. Они осмотрели близлежащую территорию в поисках дополнительных улик, но ничего не нашли. Расследование продолжается.

