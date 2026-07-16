В США на аукционе продали побывавший на Луне флаг СССР за $80 тысяч

На аукционе в Нью-Йорке продали советский флаг, побывавший, по утверждению продавцов, на Луне в июле 1969 года. Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby’s .

В описании говорится, что размеры красно-желтого флага СССР составляют четыре на шесть дюймов (примерно 10 на 15 сантиметров). На аукцион он попал из личной коллекции американского астронавта.

«В правом верхнем углу флага синей ручкой написано: „Спущен на Луну на АПОЛЛОНЕ-11“. Подпись Базза Олдрина. К этому лоту прилагается машинописное письмо с подписью Базза Олдрина», — указано на сайте аукционного дома.

Флаг ушел с молотка за 80 тысяч долларов (более шести миллионов рублей) 15 июля. Имя покупателя неизвестно. Перед торгами лот оценили от семи до 10 тысяч долларов.

Ранее на аукционе продали скелет тираннозавра за рекордные 50,1 миллиона долларов.