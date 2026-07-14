В США на аукционе продали скелет тираннозавра за рекордные $50,13 млн

На аукционе в Нью-Йорке неизвестный покупатель приобрел скелет тираннозавра (Tyrannosaurus rex), названного «Гас», за рекордные 50,1 миллиона долларов (около четырех миллиардов рублей). Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby’s .

Скелет доисторического хищника ушел с молотка во вторник, 14 июля. В описании говорится, что тираннозавр жил около 67 миллионов лет назад. Длина его туловища составляет порядка 11,5 метра, высота — около 3,8 метра.

Это не только один из самых крупных тираннозавров, когда-либо найденных, но и наиболее укомплектованный — количество костей составило примерно 61%, а его череп с шестью рядами зубов хорошо сохранился. Скелет нашли в штате Южная Дакота в 2021 году.

Первоначально лот оценили в 20-30 миллионов долларов. Продать получилось в два раза дороже.

Два года назад команда ученых из Китая, Европы и США воссоздала облик морского «дракона» возрастом 240 миллионов лет.