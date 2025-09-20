В США мужчина застрял в лесу после укуса змеи

В США мужчина по имени Тайлер Роуч во время прогулки по лесу пострадал от укуса змеи — медноголового щитомордника. Как сообщил People , сам пострадавший назвал этот опыт худшим кошмаром для туристов.

Роуч отправился в поход вместе с отцом, когда почувствовал резкую боль в ноге и заметил укус змеи. Из-за действия яда мужчина вскоре перестал передвигаться самостоятельно. Спасатели нашли его в тяжелом состоянии — с рвотой и болями в животе. Пострадавшему сразу поставили капельницу и доставили в больницу.

Врачи сообщили, что у него развились осложнения: обезвоживание и аллергия на противоядие, существовал риск почечной недостаточности. Сейчас Роуч проходит физиотерапию и постепенно идет на поправку, но, по словам медиков, восстановление будет долгим.

