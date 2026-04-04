В США мужчина выиграл 167 млн долларов и попался на краже со взломом
Житель Соединенных Штатов, выигравший в лотерею 167 миллионов долларов (13 миллиардов рублей), в третий раз попал под арест. Об этом сообщил сайт Lex 18.
Джеймс Фартинг сорвал куш в апреле 2025 года, с того момента он неоднократно попадал в полицейский участок. В марте мужчина проник в чужой дом в Лексингтоне.
Владелец жилья услышал громкий звук, словно кто-то выломал дверь, после чего обнаружил пропажу 12 тысяч долларов наличными (975 тысяч долларов). Фартинг скрылся на машине до приезда полиции.
Правоохранители нашли победителя лотереи на парковке, в его авто обнаружили марихуану. Фартинга арестовали за кражу со взломом и хранение наркотиков.
До этого всего через пару дней после вручения приза Фартинг попался полиции за драку и избиение заместителя шерифа. На не до сих пор висят обвинения в том, что он сбил человека и скрылся с места.
