В США мужчина устроил пожар, чтобы выбраться из плена

В американском штате Коннектикут мужчина устроил пожар, пытаясь выбраться из комнаты, в которой мачеха удерживала его в плену более 20 лет. Об этом сообщила телестанция WFSB .

В городе Уотербери 56-летняя Кимберли Салливан десятилетиями удерживала пасынка в своем доме. Семья впервые попала в поле зрения правоохранительных органов в 2005 году, но проверки не выявили никаких нарушений.

Все изменилось 17 февраля 2025 года, когда экстренные службы прибыли на вызов в дом Салливан. Женщина выбралась наружу самостоятельно, а вот ее пасынку понадобилась помощь.

Мужчина весил около 31 килограмма. Он надышался дымом и пострадал от огня. Позже в разговоре со спасателями он признался, что устроил пожар в своей комнате, чтобы обрести свободу. По его словам, он был заперт в этой комнате 20 лет все время пытался спастись. Мачеха пленила его, когда ему было около 11 лет.

«33 года в правоохранительных органах и это самое жестокое обращение с людьми, которое я когда-либо видел», — сказал шеф полиции Уотербери Фернандо Спаньоло.

По словам местного прокурора, мужчина был похож на «выжившего в лагере смерти Освенцим».

Салливан арестовали 12 марта по обвинению в похищении человека и жестоком обращении с людьми, ей надели браслет-трекер и потребовали, чтобы она находилась дома. Явка в суд назначена на 26 марта. По словам ее адвоката, Салливан, скорее всего, не признает свою вину в этот день.

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