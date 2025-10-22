В США мужчина 11 раз выстрелил по матери после просьбы лечь спать

Житель американского штата Техас 11 раз выстрелил в собственную мать после того, как она попыталась заставить его лечь спать. Об этом сообщила газета The Mirror .

ЧП произошло в городе Санта-Тереза 13 сентября, но историю предали огласке только сейчас.

Речь идет о 20-летнем Кевине Марине, который жил с матерью и еще тремя родственниками. Ночью он стал громко вести себя, поэтому брат попросил его лечь спать. Однако юноша проигнорировал просьбу. Тогда за дело взялась мать: женщина заявила сыну, что тот кричит как сумасшедший.

В итоге Марин открыл стрельбу. На звуки прибежал брат Кевина и обнаружил ее в крови. Он отвез мать в больницу. Несколько дней она находилась в критическом состоянии, врачам удалось вытащить пострадавшую с того света. В теле американки нашли 11 следов от пуль.

Против Марина возбудили уголовное дело о покушении на убийство и посадили в тюрьму.

Ранее похожая история случилась в Пакистане. Подросток убил мать, брата и двух сестер после проигрыша в PUBG.