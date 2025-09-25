В Пакистане подросток убил мать, брата и двух сестер из-за проигрыша в PUBG

В Пакистане суд приговорил 17-летнего парня к 100 годам тюрьмы за убийство матери, брата и двух сестер. Подросток расправился с семьей во время нервного срыва из-за проигрыша в онлайн-игре PUBG, сообщило издание The Independent .

Суд в Лахоре вынес приговор 24 сентября.

«Осужденный жестоко убил всю свою семью под воздействием онлайн-игры», — сказал судья Рияз Ахмед.

Подростка осудили по четырем пунктам обвинения. Али приговорили к четырем пожизненным срокам по 25 лет каждый за каждое убийство вместо смертной казни.

На момент совершения преступления юноше было 14 лет. Его называли заядлым игроком в PUBG и большую часть времени он проводил в своей комнате, погрузившись в игру. Не раз получал за это замечания от матери. И, как отмечали в полиции, подросток проявлял агрессию, если не справлялся с игровыми заданиями.

В день убийства он играл несколько часов. Он как раз не справился с заданием, когда мать сделала ему замечание. Разозлился, схватил ее пистолет и застрелил родственников.

Ранее на Урале россиянин зарезал сына-геймера, шумевшего во время игры.