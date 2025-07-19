В США мигрантов разместят на военных базах

Bloomberg: США будут временно содержать мигрантов на двух военных базах

Соединенные Штаты станут временно содержать мигрантов на военных базах, расположенных в Нью-Джерси и Индиане. Об этом сообщило агентство Bloomberg , в распоряжении которого оказалось направленное в конгресс государства письмо.

Из него следует, что мера усилит роль Пентагона в историческом расширении иммиграционного контроля. Разрешение на использование баз таким образом подписал министр обороны США Пит Хегсет.

В письме подчеркнули, что размещение мигрантов не помешает проведению военной подготовки.

Ранее стало известно, что на фоне протестов в Лос-Анджелесе Соединенные Штаты решили ограничить рейды и аресты мигрантов.