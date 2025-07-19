В США мигрантов разместят на военных базах

Соединенные Штаты станут временно содержать мигрантов на военных базах, расположенных в Нью-Джерси и Индиане. Об этом сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось направленное в конгресс государства письмо.
Из него следует, что мера усилит роль Пентагона в историческом расширении иммиграционного контроля. Разрешение на использование баз таким образом подписал министр обороны США Пит Хегсет.
В письме подчеркнули, что размещение мигрантов не помешает проведению военной подготовки.
Ранее стало известно, что на фоне протестов в Лос-Анджелесе Соединенные Штаты решили ограничить рейды и аресты мигрантов.
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