В США ограничат рейды против мигрантов

Белый дом приказал Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) ограничить рейды и аресты на фоне беспорядков в Калифорнии. Об этом сообщил The New York Times.
По ее данным, администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела свой подход к компании по массовой депортации. Она обязала официальные лица из ICE приостановить рейды и аресты в сфере сельского хозяйства, отелей и ресторанов.
Новые поручения от властей прислали региональным главам службы 12 июня.
Ранее В Лос-Анджелес вспыхнула волна беспорядков после протестов против миграционной политики властей. Демонстранты жгли машины, били витрины магазинов и соорудили баррикады на улицах мегаполиса. Для разгона протестов руководство задействовало наряды конной полиции и отряды Нацгвардии.
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