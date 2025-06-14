В США ограничат рейды против мигрантов

NYT: ICE приостановит рейды в США на фоне протестов в Лос-Анджелесе

Белый дом приказал Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) ограничить рейды и аресты на фоне беспорядков в Калифорнии. Об этом сообщил The New York Times .

По ее данным, администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела свой подход к компании по массовой депортации. Она обязала официальные лица из ICE приостановить рейды и аресты в сфере сельского хозяйства, отелей и ресторанов.

Новые поручения от властей прислали региональным главам службы 12 июня.

Ранее В Лос-Анджелес вспыхнула волна беспорядков после протестов против миграционной политики властей. Демонстранты жгли машины, били витрины магазинов и соорудили баррикады на улицах мегаполиса. Для разгона протестов руководство задействовало наряды конной полиции и отряды Нацгвардии.