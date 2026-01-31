В США магнат купил замужнюю сотрудницу за миллионы долларов

В США магнат в сфере недвижимости Тамир Полег предложил своему риелтору Пейдж Стеклинг бросить мужа и уйти к нему, получив за это 3,5 миллиона долларов (более 265 миллионов рублей). Об этом сообщила газета Daily Mail .

Майкл Стеклинг, брошенный женой ради магната, обратился в суд, требуя от бизнесмена компенсацию в размере пяти миллионов долларов. Он обвинил гендиректора агентства Real Brokerage в разрушении его брака.

Обиженный муж заявил, что Полег соблазнял его супругу заманчивыми предложениями о деньгах, недвижимостью и роскошными поездками. Даже продал акций на 600 тысяч долларов (45,4 миллиона рублей), чтобы профинансировать эту сделку. После этого Полег отправил Пейдж электронное письмо с инструкциями, как получить доступ к 1,5 миллионам долларов из его средств.

Майкл заявил, что супруга рассказала ему о предложении магната, который в том же месяце бросил свою жену. Полег заявил, что не разрушал брак Пейдж, но та говорила ему, что несчастна в этом союзе. Он признался, что у них был кратковременный роман после его развода с женой, но отношения закончились еще год назад.

Ранее британский журналист Сэм Бейкер объяснил, почему женщины в возрасте 40+ начали уходить от своих мужей