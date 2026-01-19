Брак выгоднее мужчинам? Почему женщины от 40 до 60 лет стали чаще разводиться

Женщины в возрасте от 40 до 60 лет все чаще начали уходить от своих мужей, устав от ежедневной рутины и необходимости изображать из себя жену. Об этом британский журналист Сэм Бейкер написал в статье для издания Daily Mail .

По его словам, это уже стало социальной тенденцией последних лет. Важно и то, что женщины уходят из неудачных браков не из-за того, что у кого-то из супругов есть роман на стороне. Одна из его подруг бросила мужа, с которым они прожили вместе более 20 лет и родили четверых детей.

«Несмотря на то, что большую часть этих двух десятилетий они оба работали полный рабочий день, она разрывалась между работой и домашними делами. Это означало, что все остальное — социальная жизнь, внутренний мир, здоровье, дружба — отошло на второй план», — отметил журналист.

Он добавил, это относительное новое явление, лишь отчасти связанное с тем, что женщины зарабатывают сами. Просто они не хотят и дальше испытывать стресс и тратить остаток своей жизни на обслуживание бытовых нужд супругов, которые этого могут еще и не замечать. Бейкер резюмировал, что, «по правде говоря, брак выгоднее мужчинам, чем женщинам».

