В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

Утром 29 марта в США легкомоторный самолет врезался в жилой дом в Миннесоте, в результате чего начался пожар. В момент аварии жильцов дома не было, сообщила пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

По данным ведомства, способный перевозить до шести человек борт SOCATA TBM7 вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в аэропорт Анока Каунти-Блейн в Миннеаполисе.

Катастрофа случилась около 12:20 по местному времени. Количество находившихся людей на борту на данный момент неизвестно.

CNN со ссылкой на экстренные службы сообщил, что самолет врезался в жилой дом. В пожарной охране Бруклин-Парка допустили, что все пассажиры, возможно, погибли.

KSTP уточнил, что диспетчеры аэропорта Анока дважды предупреждали пилота, что судно летит слишком низко. В итоге самолет разбился в 13 километрах от пункта назначения.

Ранее самолет рухнул на авиашоу в Австралии.