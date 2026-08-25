В США котенка нашли внутри экскаватора и сделали талисманом стройки

В американском городе Барбертон рабочие строительной компании River Reach Construction обнаружили рыжего котенка, который оказался заперт под защитной панелью экскаватора. Об этом сообщило издание ABJ. .

Пушистого услышал руководитель смены Чейз Гуэлло, после чего рабочие сняли панель и освободили животное.

Котенок сильно перегрелся, однако серьезно не пострадал. Найти его мать поблизости не удалось, поэтому строители забрали малышку в рабочий трейлер. В честь техники, в которой она оказалась, кошечку назвали Комацу, а дома ее стали называть Сью.

История быстро разошлась в соцсетях и дошла до самой компании Komatsu. Представители производителя решили поддержать необычную историю и отправили котенку именную экипировку — светоотражающий жилет и небольшую желтую каску с отверстиями для ушей.

Сейчас Сью живет у одного из механиков и периодически приезжает с ним на работу. Строители уже назначили ее талисманом компании. Когда кошечка подрастет, она должна получить постоянное место в мастерской в качестве штатного кота.

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