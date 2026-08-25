В США котенка нашли внутри экскаватора и сделали талисманом стройки
В американском городе Барбертон рабочие строительной компании River Reach Construction обнаружили рыжего котенка, который оказался заперт под защитной панелью экскаватора. Об этом сообщило издание ABJ..
Пушистого услышал руководитель смены Чейз Гуэлло, после чего рабочие сняли панель и освободили животное.
Котенок сильно перегрелся, однако серьезно не пострадал. Найти его мать поблизости не удалось, поэтому строители забрали малышку в рабочий трейлер. В честь техники, в которой она оказалась, кошечку назвали Комацу, а дома ее стали называть Сью.
История быстро разошлась в соцсетях и дошла до самой компании Komatsu. Представители производителя решили поддержать необычную историю и отправили котенку именную экипировку — светоотражающий жилет и небольшую желтую каску с отверстиями для ушей.
Сейчас Сью живет у одного из механиков и периодически приезжает с ним на работу. Строители уже назначили ее талисманом компании. Когда кошечка подрастет, она должна получить постоянное место в мастерской в качестве штатного кота.
Ранее волонтеры в Дагестане спасли кота со стрелой в черепе.