В США кладоискатель отсидел в тюрьме, не раскрыв, где спрятал 500 золотых монет

В США выпустили из тюрьмы бывшего охотника за сокровищами Томми Томпсона, сделавшего одно из величайших открытий в истории кораблестроения. Он нашел затонувший в 1857 году пароход с тоннами золота на борту, сообщило издание Associated Press .

Ученый-исследователь из Огайо провел 10 лет в тюрьме из-за отказа раскрыть местонахождение некоторых из пропавших золотых монет.

В 1986 году он обнаружил у берегов Южной Каролины так называемый «Золотой корабль» — пароход «Центральная Америка». Судно затонуло в сентябре 1857 года вместе с 425 пассажирами и членами экипажа, а также 30 000 фунтами золота. Томпсон и его команда обнаружили корабль на глубине более семи тысяч футов (более двух километров) и подняли несколько тонн золота.

Но в последующие годы Томпсона втянули в судебные тяжбы — и инвесторы, и 39 страховых фирм, считающих, что они имеют право на находку. В 1996 году он получил по суду 92% обнаруженных сокровищ, а спустя четыре года продал монеты и золотые слитки за 50 миллионов долларов и пустился в бега.

Его арестовали в 2015 году и отправили в тюрьму. Он отказался рассказать, где спрятал еще 500 золотых монет. Только в 2025 году его освободили, и 73-летний Томпсон вышел на свободу.

