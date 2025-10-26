В Германии мужчина нашел древнеримский клад и скрывал его восемь лет

Житель Германии на протяжении восьми лет скрывал от властей ценную археологическую находку — огромный клад древнеримских монет, найденных в Нижней Саксонии. Об этом сообщил сайт Live Science .

Немец обнаружил старинные ценности в 2017 году, когда вел незаконные раскопки с помощью металлоискателя около деревни Борсум. Только в апреле кладоискатель решился обнародовать этот удивительный факт.

По его наводкам специалисты откопали еще больше монет возрастом около 2000 лет. Всего насчитали около 450 штук. Клад стал одним из крупнейших в Нижней Саксонии.

Монеты отчеканили в I веке нашей эры, после падения республики. Как они попали на территорию, ученым еще предстоит выяснить.

После общения с археологами мужчина прошел обучение и получил официальное разрешение на работу с металлоискателем и поиски. Возбужденное против него дело прекратили из-за истечения срока давности.

В сентябре в Польше обнаружили клад медных и серебряных монет, отчеканенных в XVII веке.