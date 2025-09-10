В США каждый третий старшеклассник так и не научился толком читать

В США каждый третий старшеклассник продемонстрировал отсутствие базовых навыков чтения за последние 30 лет. Об этом говорится в отчете Национальной оценки образовательного прогресса, сообщило РИА «Новости» .

В отчете отмечается, что 32% учащихся 12 класса показали результаты ниже базового уровня, или NAEP Basic. Это на два процентных пункта выше, чем было в 2019 году, и на 12 процентных пунктов выше, чем в 1992-м.

Кроме того, 45% учеников старших классов не обладают базовыми математическими навыками, а 38% — в области естественных наук.

Если взять статистические данные, то в период с 2019 по 2024 год снижение успеваемости отмечается в регионах Среднего Запада и Юга страны. У школьников, проживающих на Западе и Северо-Востоке, эти показатели не изменились.

Успеваемость американских школьников оценили, протестировав в прошлом году более 43 тысяч старшеклассников и около 23 тысяч восьмиклассников.

Ранее школьник из Химок победил на математической олимпиаде в Австралии.