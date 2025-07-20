Школьник из Химок победил на международной математической олимпиаде

Ученик школы № 14 Иван Часовских из Химок выступил в составе сборной России на состязании по математике в Австралии. Он набрал максимальные 42 балла.

Всего команда российских школьников завоевала пять золотых и одну серебряную медаль. Ребята выполнили шесть заданий.

Иван Часовских из Химок ранее победил на международной математической олимпиаде IMO-2024. В этом году он удостоился золотой медали на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics и набрал больше всех баллов на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

«Мы гордимся, что в нашем городе живет такая талантливая молодежь. Поздравляю Ивана с победой», — сказала глава городского округа Химки Елена Землякова.

Участниками сборной стали старшеклассники, которые ранее оказались в числе победителей и призеров Всероссийской олимпиады по математике. С успехом их поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Наша страна — Родина целой плеяды выдающихся математиков. Мы искренне радуемся тому, что современные школьники продолжают эти славные традиции и показывают высокие результаты. Благодарим учителей и наставников за знания и поддержку ребят развивать свои таланты, а самих школьников — за повод гордиться их успехами!» — сказал Дмитрий Чернышенко.

Учитывая награды на международной математической олимпиаде, российские ученики в этом году стали обладателями 16 медалей основных международных олимпиад и 52 — промежуточных.