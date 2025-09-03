В США изъяли партию поддельных лабубу на более чем 500 миллионов долларов

Таможенно-пограничная служба США (CBP) в аэропорту Сиэтла перехватила крупную партию контрафактных игрушек лабубу. Об этом написал NBC со ссылкой на данные ведомства.

По информации CBP, изъяты 11 134 куклы, которые в случае оригинального производства стоили бы более 500 тысяч долларов. Поставку оформили под видом лампочек, она прибыла из Южной Кореи.

Ведомство уточнило, что игрушки нарушали федеральный закон об интеллектуальной собственности и будут уничтожены.

Отмечается, что подделки Labubu, известные как Lafufu, могут быть опасны: в их составе встречаются токсичные материалы, а плохая сборка создает риск удушья. По данным конгресса США, оборот контрафактной продукции в стране уже превышает объемы наркоторговли, при этом 80% подделок поступает из Китая.

Ранее сообщалось, что глава китайской компании Pop Mart Ван Нин, создавший кукол лабубу, вошел в сотню богатейших людей планеты.