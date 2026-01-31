В США из-за врачебной ошибки у белой пары родился темнокожий ребенок

В США в штате Флорида у супругов европейской внешности родился темнокожий младенец. Причиной стала ошибка, допущенная клиникой репродуктивной медицины, сообщила газета The New York Post.

По словам потерпевшей пары, в апреле 2025 года главный репродуктивный эндокринолог медицинского учреждения пересадил в матку пациентки эмбрион другой женщины. Ошибку подтвердил ДНК-тест.

Супруги подали в суд на больницу. Также они надеются выяснить, что стало с их собственным эмбрионом.

Ранее стало известно, что американка Аманде Груэндел родила двух детей после пересадки матки и нескольких протоколов ЭКО. Однако после деторождения ей удалили донорскую матку.