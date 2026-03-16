В США из-за шторма задержали или отменили около 8 тысяч рейсов

Около восьми тысяч рейсов задержали или отменили в аэропортах США из-за надвигающегося шторма, который по прогнозам затронет значительную часть страны. Об этом написало РИА «Новости» .

Аэропорты задержали вылет более 4,5 тысячи самолетов, а также отменили более 3,2 тысячи рейсов. Больше всего подверглось изменению расписание полетов в аэропорту Чикаго, там отменили более 460 рейсов и задержали вылет около 400 бортов.

В трех авиагаванях Нью-Йорка 170 самолетов не смогли вовремя вылететь на маршрут, более 720 рейсов отменили. В американской столице в трех воздушных гаванях отменили 400 и задержали более 430 рейсов.

Метеорологи спрогнозировали сильный снегопад и метель на Среднем Западе, а также серию штормов по всему Восточному побережью США. Также синоптики предупредили о сильных ветрах и торнадо.

