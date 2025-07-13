Трамп готов усилить поддержку Украины за счет замороженных российских активов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые за время президентства рассматривает выделение военной помощи Украине, в том числе за счет конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, США могут направить новые средства, чтобы «донести до России некое послание». При этом точный источник финансирования пока не назвали.

В распоряжении Трампа остались 3,85 миллиарда долларов, выделенные в качестве помощи Украине и неиспользованные предыдущей администрацией. На поставки американского вооружения США могут использовать эти деньги.

Также, по данным канала, у президента США есть право конфисковать около пяти миллиардов долларов из замороженных российских активов. Однако, как отмечают журналисты, ни Трамп, ни его предшественник Джо Байден пока не воспользовались этой возможностью.

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов. По их данным, потенциальный пакет помощи свидетельствует о внутренних разногласиях в администрации Трампа по поводу дальнейшей поддержки Украины.