В США испугались утраты контроля над ядерным арсеналом из-за шатдауна
Fox News: управление по ядерной безопасности США остановит работу из-за шатдауна
США столкнулись с риском потери контроля над своим ядерным арсеналом из-за нехватки финансирования на фоне шатдауна. Об этом заявил министр энергетики страны Крис Райт в эфире Fox News.
«У Национального управления по ядерной безопасности осталось финансирования примерно на восемь дней», — предупредил Райт.
После исчерпания средств ведомству придется приостановить работу, что создаст серьезную угрозу безопасности.
Министр энергетики назвал сложившуюся ситуацию крайне абсурдной. Управление отвечает за контроль ядерных запасов и двигателей подводных лодок.
Ранее сенат США продлил шатдаун, отклонив проект финансирования правительства. Приостановка работы правительства может продлиться до конца недели.